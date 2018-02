Rengeteg részlet kiszivárgott a Red Dead Redemption 2-ről

Miközben a Rockstar ígéretet tett arra, hogy az elkövetkezendő hetekben mindent megosztanak majd velünk az októberben érkező Red Dead Redemption 2 -ről, a Trusted Reviews csapata idő előtt kiszivárogtatott pár részletet az egy- és többjátékos módról.

Mint megtudtuk, a játék minden eddiginél nagyobb világot és szabadságot garantál számunkra, ahol olyan városokat fedezhetünk majd fel, mint Armadillo és Ridegwood, de az első részhez mérten ezekben rengeteg sok NPC lesz, sőt mindegyikben találunk majd egy piacot is, melyeken mindent megvehetünk nyomott árakon. Red Dead Redemption 2 -ben, de az utazás mellett ezek egyfajta mini-városokként is szolgálnak majd saját karakterekkel, dialógusokkal és aktivitásokkal. A vonatok mellett lesznek még a játékban lovaskocsik, bányász csillék és más egyéb szekerek, melyek a legkülönfélébb változatokban jelennek meg.Természetesen most sem kell hanyagolnunk majd a játékból a különböző mellékes teendőket, ezáltal pókerezhetünk, lóversenyezhetünk, de akár még horgászhatunk is, aminek során különféle csalikkal különböző halakat foghatunk. Mindemellett lesz craft-rendszer is, ezáltal az egyes növényekből és egyebekből különböző hasznos dolgokat rakhatunk össze magunknak.A szivárgás szerint a GTA 5-höz hasonlóan, amit az egy- és többjátékos módban egyaránt használhatunk, de visszatér az Eagle Eye, sőt lesznek véletlenszerű események és bizarr küldetések is. A sztorit mindemellett lehetőségünk nyílik saját döntésekkel irányítani, ezáltal cselekedeteinken is múlik a dolgok alakulása, sőt mi több, mi dönthetünk például arról, hogy a sebesült ellenfeleket kivégezzük-e majd, vagy megkíméljük az életüket.Az egyjátékos kampány mellett kaptunk némi pletykát a Red Dead Redemption 2 Online-ról, avagy a multiról is, ami, tehát egy nyitott világban bohóckodhatunk másokkal. A szivárgás szerint egy sokkal valószerűbb környezet vár ránk, melyben az NPC-k élik a mindennapjaikat, ezáltal a boltosok reggel kipakolnak, este pedig beszednek mindent, de lesz itt is fejlődési rendszer, sőt hallottunk már három játékmódról is.Ezek közül- igen itt is -, a másik kettő pedig a Revive és a Survive, melyek egy-egy deathmatch mókát takarnak, és míg az elsőben lehetőségünk lesz feltámasztani halott csapattagjainkat, a másodikban a pénzeszsákok gyűjtögetése lesz a cél.Végezetül a szivárgásból kiderült, hogy a Red Dead Redemption 2 -höz a megjelenéskor jön egy külön mobilos applikáció, ami tele lesz közösségi elemekkel, sőt egy pókeres mini-játékot szintén találunk benne.