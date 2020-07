Rengeteg részlet kiderült a Vampire: The Masquerade - Swansong-ról, friss trailer is érkezett

Rendkívül eseménydús volt a tegnap esti Nacon Connect esemény a legújabb Vampire: The Masquerade videojáték kapcsán, lévén rengeteg részlet kiderült, sőt egy friss trailer is felbukkant a Swansong, azaz Hattyúdal címet kapott epizódról.

A The Council fejlesztőinek legújabb alkotásában egyenesen Bostonba utazunk, ahol a vámpírok klánjai között éppen egy nagy hatalmi harc zajlik, így nem meglepő, hogy a történet is egy óriási merénylet köré épül, melynek körülményeit nekünk kell felderítenünk, hiszen nem elég, hogy a tettesek befolyásolták az erőviszonyokat, de a vámpírok titkát is veszélybe sodorták. Vampire: The Masquerade - Swansong részeként, méghozzá eltérő klánokból, ami rendkívül alapos világlátásra ad lehetőséget, arról nem is beszélve, hogy az egyes szereplők képességei mennyire különböznek majd egymástól, miközben döntéseink természetesen a teljes történetre hatással lesznek.A hírek szerint a Vampire: The Masquerade - Swansong legkorábban jövőre érkezhet majd PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X-re és Nintendo Switch-re egyaránt.

