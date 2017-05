Rengeteg Marvel játék készül a háttérben!

Jay Ong, a Marvel videojátékokért felelős részlegének elnöke a Gamespot magazin munkatársaival osztotta meg cégének jövőbeni terveit, amiről kiderült, hogy a játékok elképesztően fontos szerepet kapnak benne.

Ez persze eddig is elég nyilvánvaló volt, elég csak az új Pókember-játékra, a Marvel vs Capcom Infinite-re vagy a Square Enix-féle Bosszúállók címre gondolni, de Jay szerint mindez csak a jéghegy csúcsa,, amelyek otthoni konzolokra, mobilokra és VR/AR eszközökre egyaránt érkezhetnek majd.Bár emberünk sajnos elég szűkszavú volt azzal kapcsolatban, hogy pontosan mire is számíthatunk tőlük, ellenben azt még elárulta, hogy, hanem a Marvel univerzum egy-egy új sztoriját ismerhetjük meg belőlük, kiegészítve ezzel a filmeket és a képregényeket.