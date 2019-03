Rengeteg hibát orvosol az Anthem legújabb frissítése

Ha a BioWare valaha szeretne még a jövőben videojátékot fejleszteni, akkor most minden tudását bele kell vetnie az Anthem megmentésébe, így a folyamatosan érkező patch-csek gyakorlatilag elengedhetetlenek az elkövetkezendő időszakra nézve.

Az 1.0.3-as update a mai nap során berobogott, miáltal például kicsit változtattak az újjáéledési visszaszámlálókon, így a fősztori, az agent küldetések és a nem endgame tartalmak során 10 másodperc lesz a visszatérés, míg a Strongholdok és a legendary contractok esetében ez az érték 30 másodpercre nőtt.A másik újítás, hogy most már nem dob alacsony minőségű fegyvereket a 30. szint elérésével, azaz a common és uncommon kategóriájú felszerelések már messze elkerülik majd a játékost. Ezenfelül kicsit a játék stabilitásán is javítottak, illetveA fontosabb változtatások közé tartozik, hogy most már Fort Tarsis és a Launch Bay területének bármely pontjáról lehet küldetést indítani, nem kell visszavánszorogni például előbbi esetében a Javelinünkhöz, na meg a Quickplay is kapott egy kis ráncfelvarrást, hogy precízebben üzemeljen.A változtatások komplett listáját ITT tudod meglesni.