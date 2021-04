Rengeteg harcot tekinthetünk meg a Scarlet Nexus legújabb gameplay videóiban

A Bandai Namco megosztott két új gameplay videót a Scarlet Nexus -ból, melyeken töménytelen mennyiségű harcot vehetünk szemügyre, ráadásul mind a kettő főszereplő, azaz Yuito és Kasane és beveti magát.

Nevezetesen a Hospital és a Museum pályákon történik meg az ordenáré nagy kaszabolás, és így a képességeiket is láthatjuk a gyakorlatban. Yuito ugyebár egyrészt képes érzékelni az ellenfél képességeit, valamint pirokinézissel is tud élni, ha szeretne, míg Kasane telekinetikus tudással rendelkezik. Scarlet Nexus megjelenési platformlistája elég széles, hiszen PC-re, PS4-re, Xbox One-ra, PS5-re, valamint Xbox Series S / X-re is kiadják június 25-én világszerte. A japánok már egy nappal előtte játszhatják, de azért egy nap nem a világvége...És most az említett gameplay anyagok:

