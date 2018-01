Rengeteg extra tartalom érkezik januárban az Assassin's Creed Origins-hez

A Ubisoft bejelentette, hogy igencsak sűrű hónapjuk lesz az Assassin's Creed Origins rajongóinak, lévén az első nagyobb kiegészítő felbukkanása mellett egy halom további tartalomra is számíthatunk Bayek kalandjaihoz.

A legnagyobb bővítménynek határozottan a The Hidden Ones kiegészítő ígérkezik, amiről nem tudni még, hogy pontosan melyik nap jöhet, de az biztos, hogy egy teljesen új helyszínre utazhatunk benne, ahol egyrészt a szintkorlát 45-ről 50-re emelkedik, másrészt pedig, ami az alapjáték cselekménye után veszi kezdetét, a főszerepben a római haderővel, akiket bizonyára nekünk kell móresre tanítanunk.A The Hidden Ones bővítmény az Assassin's Creed Origins Season Pass részeként érkezik, és vele együtt egy ingyenes frissítést is kapunk, amivel olyan, mint a Nightmare, a First Civilization, a Gladiator vagy a Wacky csomagok, de ezzel a bővítéssel kapunk még egy új küldetést, valamint annak a lehetőségét, hogy Bayek el tudja adni a ruháit.Szintén januárban kapnak még a játékosok az Assassin's Creed Origins-hez két új fegyvert - ezeket közösségi kihívásokon oldhatják majd fel -, valamint Warden's Oath név alatt egy új megjelenést, sőt eventekből sem lesz hiány, ígya Trials of the Gods részeként.Sőt mi több, két extra fegyver DLC is beroboghat még a hónapban, ezáltal január 16-án előbb az Almighty Pack, majd január 30-án a For Honor Pack büszke tulajdonosaivá válhatunk.