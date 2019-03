Rengeteg endgame tartalommal bővül jövő héten a The Division 2

A Ubisoft bejelentette, hogy terveik szerint április 5-én egy nagy halom endgame tartalmat tesznek elérhetővé a The Division 2 keretein belül, ezáltal befut a régóta várt World Tier 5, a Tidal Basin Stronghold és egy sor más extra is.

A kifejezetten az endgame aktivitásokra fókuszáló frissítéssel érkező Tidal Basin egyébiránt, ami katonai bázisként elég komoly fejtörést okozhat majd a rajongóknak, de nemcsak technológiailag, hanem kiterjedésileg is, hiszen hasonló méretekkel rendelkezik majd, mint a Roosevelt Islanden megtalálható erőd.Az elhangzottak mellett számíthatunk majd új felszerelésekre is a játékban, de érkezik a Heroic nehézségi szint - checkpointok és egyéb segítségek nélkül kell érvényesülnünk -, miközben meghonosodnak a heti inváziók is, de inkább nézzétek meg az alábbi kedvcsináló részeként, hogy milyen sok extrával bővül jövő héten a játék.

Nézd nagyban ezt a videót!