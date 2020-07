Rendezőt kapott a Just Cause-film

A Just Cause filmadaptációja is hasonlóan a fejlesztési limbóban ragadt, mint sok más hasonszőrű projekt, azonban ez legalább előremozdult némileg, tekintve hogy most bejelentették, rendezőt kapott a mozgókép.

Egy kevésbé ismert név, Michael Dowse került a Just Cause élére, aki például az idei Coffee & Kareemet is készítette, de ismertebb művei között ott van a Hoki-koki és a tavalyi Übergáz is. A megjelenési dátumról és a castingról egyelőre semmit nem tudni, utóbbiból fakadóan még nincs kőbe vésve, ki játszhatja el Rico Rodriguezt.Annyit viszont megtudtunk a Deadline jóvoltából , hogy, valamint a játékokhoz hasonlóan itt is lesz a főszereplőnek egy női társa.