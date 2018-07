Remnant: From the Ashes címmel ígéretes TPS-t jelentettek be a Darksiders 3 fejlesztői

Bár a Gunfire Games jelenleg nagyon elfoglalt a Darksiders 3 munkálataival, a hírek szerint azonban mégis van kapacitásuk párhuzamos fejlesztésekre, így ma délután bemutatták aktuális projektjüket, a Remnant: From the Ashes -t.

A kérdéses alkotás egy külső nézetes akciójáték, egy vérbeli TPS, melyben a túlélés is fontos szerepet kap, a Perfect World Entertainment által kiadóként gondozott projektről pedig érdemes kiemelni, hogy a dinamikusan generált világa négy játékos kooperatív módban lesz csak igazán teljes. Remnant: From the Ashes várhatóanegyaránt, és bár azt már most látjuk, hogy nem lesz egy grafikai csoda, ellenben poszt-apokaliptikus világát - melyben egy másik dimenzióba utazhatunk -, egészen könnyű megkedvelni brutális szörnyeivel, intenzív akcióival, craftolható fegyvereivel és így tovább. Mutatunk egy kedvcsinálót, hátha nálatok is betalál:

