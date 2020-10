Már csak két hét maradt hátra, hogy a Bandai Namco a boltok polcaira küldje a The Dark Pictures Anthology legújabb epizódját, mely Little Hope címmel most egy vadonatúj kedvcsinálót kapott tőlük.

A játékosok ebből kideríthetik, hogy miféle terror vár majd rájuk, ha ellátogatnak az egykoron boszorkányüldözéstől hangos, unalmas kisvárosba, aholélvezhetjük a friss kalandokat.Mindezt szokás szerint döntéseinkkel irányítva, az alábbi kedvcsinálón látható nyomasztó, félelmetes és nem ritkán horrorisztikus pillanatok társaságában. Megjelenés október 30-án PC-re, PS4-re és Xbox One-ra!

Nézd nagyban ezt a videót!