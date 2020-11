Az Activision az utóbbi években ismét rátalált a helyes útra a Call of Duty-szériához kapcsolódóan, hiszen míg anyagilag mindig megtérült az évről évre frissülő franchise, addig a minőség már nem feltétlenül állt paritásban a népszerűségi indexszel.

Éppen ezért öröm, hogy ismét sikerült eltalálnia a közízlést a kiadónak, hiszen megérkeztek az első külföldi kritikák a Call of Duty: Black Ops - Cold War ról, amik egy kiváló programot engednek sejtetni. Mindeközben nálunk is formálódik már a szóban forgó alkotásról a tesztünk, úgyhogy figyeljétek a hasábjainkat! Íme:PCGamesN - 9/10GameInformer - 8.8/10GameSpot - 8/10VentureBeat - 4/5PlayStation LifeStyle - 9/10Attack of the Fanboy - 4/5