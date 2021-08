Remastert kapott a legendás első Quake-játék, két új expanzióval bővítették ki

Ahogyan azt a korai pletykák már előrevetítették, a Bethesda és az id Software kettőse leleplezte a QuakeCon 2021 keretein belül a legendás első felvonás remasterelt változatát, így az 1996-os klasszikust némileg modernebb keretek között élhetjük át.

Sőt, azontúl, hogy bemutatták, kapásból ki is adták a játékot, és már meg is jelent PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series S / X-re és Nintendo Switch-re. A vásárlók, melyeket a Wolfensteines MachineGames csinált - ezek a The Scourge of Armagon és Dissolution of Eternity címre hallgatnak.Emellett PC-n támogatják a modokat, míg konzolon a fejlesztők szűrőjén átesett modokat lehet próbálgatni majd később. Van osztott képernyős és online multi is, a szóló kampányt akár négyen is tolhatjuk, illetve 4K-ban élvezhetjük a darálót.