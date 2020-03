Rekordszámú játékos volt a hétvégén a Steamen

Rengetegen tengetik otthon most a szabadidejüket a koronavírus miatt, és bár várható volt, hogy ez megannyi online területen rekordszámú felhasználót fog jelenteni, azért egy Steam játékosszám-rekordot talán senki nem látott jönni.

A SteamDB adatai alapján 22 millióan voltak fent egyidejűen a kérdéses platformon, ami abszolút egy új csúcsnak számít a digitális platform életében. A szám egészen pontosan, ez pedig nagyjából kétmillióval több, mint a múlthéten beállt (immáron elavult) rekord. A friss rekord közel egy órája állt be.Természetesen a legtöbbet nyúzott játékok közt olyan darabokat találunk, mint a Counter-Strike: Global Offensive, a Dota 2, valamint most még a Doom Eternal is fent van a csúcson, ami frissen jelent meg. Ezeken felül a PUBG, a Rainbow Six: Siege és a GTA V is a topban van.