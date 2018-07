Rekordot döntött az első pénzügyi negyedévben a Ubisoft

A Ubisoft bejelentette, hogy igencsak jól indította aktuális pénzügyi esztendőjét, rögtön az első negyedévben ugyanis rekordösszegeket sikerült elkönyvelniük, és sikerszériájuk nagy valószínűséggel a jövőben is megmarad majd.

Elég csak kiemelnünk a történtekhez kapcsolódó sajtóközleményükből olyan dolgokat, minthogy szeptember végéig érkezik a For Honor hetedik- és a Rainbow Six: Siege harmadik szezonja, de úton van a Ghost Recon: Wildlands Special Operation 2, és még a Far Cry 5-re is vár egy Living Dead Zombies címre keresztelt bővítmény.Beszéljünk azonban egy kicsit a számokról, a Ubisoft ugyanis 400 millió eurós eladásokról és 382 milliós digitális nettó árbevételekről beszélt, mely értékek, ami hihetetlenül nagy előrelépés.A kompánia részéről egyébiránt még mindig Észak-Amerika a legnagyobb piac, nettó bevételeik 45 százaléka ugyanis innen származik, de Európa is ott van a maga 35 százalékával.A platformok tekintetében továbbra is a PS4 a nyerő, hiszen az eladott játékok 38 százaléka megy a Sony konzoljára, és míg 24 százalékuk Xbox One helyett PC-re, a 22 százalékos utolsó dobogós hellyel a Microsoft konzolja büszkélkedhet.