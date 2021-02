Rekord: több mint félmillióan nyúzták egyszerre a Valheimet Steamen

Egészen elképesztő, mekkorát megy a Valheim , avagy a frissen debütált vikinges túlélőjáték , lévén immáron egy újabb rekordot döntött a program: több mint 500 ezer egyidejű felhasználóról szól a fáma, ami egyenesen lélegzetelállító.

A pontos szám egészen konkrétan, ezzel pedig olyan sikercímeket előzött be a semmiből érkezett produkció, mint a Counter-Strike: Global Offensive és a Dota 2, amelyek túlzás nélkül a Valve legnagyobb pénzfejői - bár nyilván az is borítékolható, hogy hasonlóan, mint mondjuk tavaly a Fall Guys és az Among Us, hamarosan ez is csillapodik, és leapad a szám.Több faktornak is köszönheti az ordenáré nagy sikert a Valheim , de jócskán hozzásegített az is, hogy a streamerek rongyosra játsszák az új túlélőcímet, ami manapság hatalmas tényezőnek számít a piacon.