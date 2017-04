Rejtélyes teaser oldal vezeti fel a Call of Duty WWII zombis módját

Egy különleges teaser jelent meg nemrégiben a Call of Duty WWII hivatalos honlapján , amit meglepően gyorsan megfejtettek a rajongók, így nagyon érdekes, ám egyelőre nem túl használható információk bukkantak fel a Zombies játékmód kapcsán.













Mint látható, az oldalon egy ósdi írógépet találunk a betöltés után, és néhány Reddit-felhasználó meglepően hamar rájött arra, hogy mit is kellene ide beírni a továbbjutás reményében, hiszen már korábban kiderült a Zombies játékmód első teaser képéről, hogy, ami egészen pontosan így hangzik: IUFDJ BHLOP JMUBA.Ha ezt a kódot begépeljük az oldalon található írógépbe, akkor fényei zöldre váltanak, és feldob egy A New Horror Rises üzenetet, amit három képkocka követ, melyek közül az elsőnvehetünk szemügyre, oldalán számokkal és betűkkel,, valamint, a Portait of a Young Man-ről.Hogy mit jelenthet mindez? Itt már akadnak homályos foltok, de azért a rajongók nem adták fel! A dokumentum oldalán például rögtön Dunkirk koordinátái láthatók, ahol 1944-ben óriási csaták folytak. Barbarossza Frigyes neve talán a híres Barbarossa hadműveletre utalhat, ami azért érdekes, mert ezt a németek vívták a szovjetekkel még 1941-ben, és az amerikaiak sehol sem voltak ekkor.Raphael festménye pedig a legködösebb, hiszen ez az egyik olyan műkincs, amit a legenda szerint a nácik még 1945-ben a krakkói Czartoryski Múzeumból loptak el - más források szerint nem ők voltak -, és azóta sem tudni, hogy hol lehet. Itt tart jelenleg a rejtély, szerintetek mire lehet mindebből következtetni?