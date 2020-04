Rejtélyes játékcímeket védetett le a Bandai Namco

Ismét sikerült talán idő előtt lelőnie néhány bejelentését a Bandai Namco csapatának, lévén a kiadó az arra alkalmas helyeken levédetett több márkanevet is, melyek a kiadó portfóliójából fakadóan nyilvánvalóan játékcímek lettek.





A legtöbbet egy bizonyos Adelion-ról tudtunk meg, melynek láthattuk a logóját, ezáltal, amiből nyilván még bármi (is) lehet, éppen ezért meg sem próbálunk találgatni.Hasonló a helyzet a másik két márkanévvel is, melyek közül az egyik a Battle Alliance lett, és határozottan Európát védték le vele - az Adelion egyelőre Japánnak szól -, de ott van még a sorban a Scarlet Nexus is, melyet globálisan sikerült bejegyeztetnie a kiadónak. Meglátjuk, hogy mik lesznek ezek!