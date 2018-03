Régi Nickelodeon-játékok megjelenését tervezte be a THQ Nordic

A THQ Nordic az utóbbi néhány évben az élen járt abban a tekintetben, hogy régen megjelent alkotásokat jelentessenek meg újra, ezáltal most bejelentették, hogy partneri kapcsolatba léptek a Nickelodeonnal is annak érdekében, hogy az ismert mesecsatornához köthető címek újra feltámadjanak.

A cél az, hogy, azonban hogy ez feldolgozásokat jelent, esetleg azt, hogy csak egy az egyben elérhetővé teszik a régi címeket, az nem derült még ki.Az viszont igen, hogy a THQ Nordic nem aprózza majd el a dolgot, ezáltal bejelentették már a tervezett megjelenések listáját is, így az alábbiakban ti is szemezgethettek az egyes címek között. Bővebb információkat későbbre ígért a kiadó!Avatar: The Last AirbenderBack at the BarnyardCatscratchDanny PhantomEl TigreInvader ZimJimmy NeutronMy Life As A Teenage RobotRocket PowerRocko's Modern LifeRugratsSpongeBob SquarePantsTak and the Power Of JujuThe Fairly OddParentsThe Ren & Stimpy ShowThe Wild Thornberrys