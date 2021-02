Reggie Fils-Aimé nincs igazán elragadtatva az idei E3 programtervétől

Reggie Fils-Aimé, avagy a Nintendo egykori amerikai elnöke megkapta az idei digitalizált E3 ütemtervén, ami kapcsán kijelentette, hogy nincs túlzottan elragadtatva, és szerinte sürgős változtatásra van szükség, ha fenn akarnak maradni.

Alapvetően nagyon jó ötletnek tartja a digitalizálást Fils-Aimé, viszont szerinte az E3 egyik legnagyobb különlegessége, hogy először próbálhatják ki a látogatók az új játékokat. A szervezők kommunikálták, hogy néhány demót közzétesznek majd az event kapcsán az érkező játékok kapcsán,Példának felhozta, hogy ha a rajongók először játszhatnak mondjuk a The Last of Us Part 3 vagy az új Zelda-játék demójával, az jelentené az igazi varázst, azonban amit ő olvasott a kapott programtervben, az nem túl izgalmas szerinte. Persze konkrétumokat nem osztott meg, de vélhetően ez a digitalizált E3 csak árnyéka lesz az igazi rendezvénynek.

