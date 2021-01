Reggie Fils-Aime: a Wii U botrányos rajtja után mindent feltettünk egy lapra a Switch-csel

Mindannyian tudjuk pontosan, hogy mennyire nagy bukás is volt valójában a Wii U, és mint az kiderült most, a Switch-csel úgy volt a Nintendo, hogy mindenképp sikernek kell lennie - és végül ez be is jött, mint azt a mellékelt ábra mutatja.

Reggie Fils-Aime, a cég amerikai szegmensének ex-első embere a New York Gaming Awards-on mondta el , hogy miután a Wii U lett a legrosszabbul fogyó platformjuk,Fils-Aime hozzáteszi, hogy talán a Virtual Boy rosszabbul teljesített a Wii U-nál, de talán érezzük, hogy önmagában ez nem túl erős teljesítmény. Elmondta, hogy mindig is büszke lesz arra, hogy mit értek el a Switch-csel, és hogy egy all-in szituációból ilyen jól tudtak kijönni.