Regény készül a God of War alapján

Minden eddiginél nagyobb figyelmet fordít a Sony arra, hogy kibővítsék a God of War univerzumát, amire ékes példa, hogy a sikeres PS4-exkluzív után Kratos és Atreus kalandjait nemsokára regényben is élvezhetjük majd.

Bejelentették ugyanis, hogy- pontosabban már be is fejezte azt -, mely közvetlenül a God of War eseményei után játszódik majd, tehát a történet megmarad az északi mitológiánál, de ennél bővebb részleteket sajnos nem sikerült még kiderítenünk róla.A God of War: The Official Novelization névre keresztelt kötet egyébiránt augusztus 28-án jelenik majd meg 15 dolláros árcédulával, de hogy magyar nyelven élvezhetjük-e valaha is, az egyelőre még sajnos nem ismert.