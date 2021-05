Red Dead Redemption 2-szerű spin-offot kap a PUBG

Még mindig hihetetlen, hogy a PUBG fejlesztői tényleg számolnak egy úgynevezett "PUBG univerzummal", azonban mint azt tudjuk, több játék is kapcsolódik, ami valamilyen formában ehhez az ék egyszerű battle royale-hoz kapcsolódik.

Már tudjuk, hogy jönnek sztori vezérelt címek is, amik a PUBG "világában" játszódnak, most pedig a Red Dead Redemption 2-szerű, nyílt világú játékot jelentett be a Krafton, amely jelenleg Project Cowboy munkacímen fut. A PUBG vadnyugatos módját emelik át egy különálló játékba, a csapat pedig már aktívan keresi a fejlesztőket, akik segítenek elkészíteni.Hasonló eljárás ez, mint amit a Ubisoft csinált a Rainbow Six: Siege esetében, lévén ott az Outbreak módozatot emelik át egy különálló játékba a Rainbow Six: Parasite-ba (vagy Quarantine-ba, kinek hogy tetszik).