Red Dead Redemption 2: fegyverünket folyamatosan tisztítanunk kell, hogy ne avuljon el

Több mint ötven fegyver kapott helyet a játékban, melyeket mind-mind tudunk kedvünk szerint tuningolni, így növelhetjük akár a hatótávjukat, a pontosságukat, vagy a sebzésüket is, arról meg már nem is beszélve, hogy minél többet használunk majd egy stukkert, úgy lép szintet folyamatosan.Ami viszont igazán elképesztő, hogy, azonban flintáink küllemét is tudjuk alakítgatni, akár magát az anyagát is le tudjuk cserélni, ha kedvünk szottyan.Fegyvertokunk minőségétől is függ majd, hogy milyen gyorsan avul el a fegyverünk, melyekből akár a kisebb darabokat kétkezes üzemmódban is tudjuk viselni. Végül, de nem utolsó sorban, paripánk képes lesz eltárolni arzenálunkat, így jól meg kell majd válogatnunk, hogy milyen stukkereket viszünk magunkkal egy-egy kalandra.Még több információért és néhány rövid videoklippért lessétek meg a játék hivatalos weboldalát , persze csak miután csekkoltátok ezeket az eszméletlenül jól kinéző képeket.