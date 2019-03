Red Dead Redemption 2: az új frissítés lebutította a grafikát

A 2018-as év utolsó hónapjait masszívan uralta a Red Dead Redemption 2 , viszont az utóbbi időben egyre inkább az figyelhető meg, hogy megcsappant a lelkesedés a vadnyugati móka iránt.

Az emberek többsége végzett mostanra az egyjátékos kampány nyújtotta élménnyel, az online részleg pedig nem nyújt olyan szintű tartalmat, hogy az hosszútávon is lekösse a felhasználókat, de most eljutottunk oda, hogy egy frissítés által már a szoftver grafikája is butításon esett át.A játékosok ugyanis az aktuális update berobogását követően némi visszaesést figyeltek meg a külcsínben,. Hogy helyrehozzák-e ezt a következő frissítéssel? Nem tudjuk, de az biztos, hogy a közönség jelenleg nem túl boldog a szóban forgó jelenség miatt.