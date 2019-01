Red Dead Redemption 2: az igazi Pinkertonok perlik a Rockstar Games-t

Red Dead Redemption 2 -ben feltűnnek a való életben is létező Pinkerton-ügynökök, akik főképp a főszereplőkre igyekeznek óriási vehemenciával vadászni a játék során, viszont az igazi megfelelőik nem nézik túl jó szemmel, hogy engedély nélkül használták fel a nevet a Rockstarosok.

A The Verge értesülései szerint még decemberben perelte be a manapság Pinkerton Consulting & Investigations néven futó biztonsági vállalat a Take-Two-t és a Rockstar Games-t, a kiadótól vagy jutalékot várnak, vagy egy nagyobb összegben történő kifizetést.Erre válaszul a Take-Two szintúgy beperelte a kérdéses vállalatot, mivel szerintük a Pinkerton név felhasználása nem ütközik semmilyen jogi akadályba, ráadásul a Pinkerton-ügynökök nem kevés egyéb médiumban is feltűntek már,