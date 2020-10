Rebootolják az élőszereplős Resident Evil-filmeket

Hosszú éveken át kaptuk az arcunkba azt a szégyentelen trash-t, amit Paul W S Anderson és Milla Jovovich hozott össze Kaptár címszó alatt, ezzel meggyalázva az alapanyagként szolgáló Resident Evil franchise-t.

A Constantin Film stúdió dolgozik viszont egy rebooton élőszereplős berkeken belül, a Deadline értesülései szerint pedig ez. 1998-ban fog játszódni Raccoon City-ben, mégpedig egy "sorsszerű éjszakán" - jelentsen ez bármit is, merthogy itt ki is fogytunk konkrétumokból.Johannes Roberts író-rendező készíti a filmet, avagy a 47 méter mélyen direktora, hovatovább még néhány főszereplő is be lett castingolva: Kaya Scodelario (Az útvesztő) játssza Claire Redfieldet, Hannah John-Kamen (A Hangya és a Darázs) lesz Jill Valentine, Robbie Amell (The Flash - A villám) formálja meg Chris Redfieldet, Tom Hopper (Az Esernyő akadémia) alakítja Albert Weskert, Avan Jogia (Zombieland: A második lövés) testesíti meg Leon Kennedy-t, illetve Neal McDonough (Az elit alakulat) fogja játszani William Birkint.A rendező feltett szándéka, hogy megelevenítse a vásznon azt, amit az első két Resident Evil-játék adott számára, és természetesen hol máshol zajlana a cselekmény, mint az ikonikus Spencer kúriában.