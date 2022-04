Az Age of Empires IV játékosainak bőven van mire várniuk az első szezonban, lévén hamarosan érkezik a stratégiai játékhoz az első nagy frissítés 2022-ben, és ez magával hozza a rangsorolt szezonokat, a tartalomszerkesztőt (béta) és a modokat, a szezonális eseményeket, jelentős egyensúlyi változásokat és rengeteg életminőségi változást.

A Content Editor (béta) segítségével élvezheted majd az egyéni játékot a saját speciális pályád létrehozásával. Az elkövetkező napokban az Age of Empires csapata közelebbről is megismerkedik a fejlesztők által házon belül készített modokkal,Hamarosan egy livestreamet láthattok, amelyben a Content Editor bétáját, a modokat és a térképeket vitatjuk meg. A Seasonsről szóló információkról is hamarosan szó lesz.

