Rálőttek egy ismert játékstreamer házára

Egészen félelmetes élményben volt része az egyik legnagyobb játékstreamer hírében álló Guy Breahmnak a minap, aki még az úgynevezett "swattingolásánál" is keményebb dolgot tapasztalt meg az egyik közvetítése során.

A játékvilágban Dr. Disrespect név alatt ismert streamernek bár rengeteg a kedvelője, ellenben sokan vannak azok is, akik nem kedvelik őt, és vélhetően az egyik ilyen "rajongója" találhatott rá a minap, lévén hétfőn és kedden is rálőttek a gamer dél-kaliforniai házára, méghozzá egy mozgó járműből.A hétfői támadás során az ismeretlen tettes nem találta el a házat, kedden azonban már, a zajra pedig félbeszakította a streamet, majd nem sokkal később teljesen le is állította - mint később kiderült azért, hogy a rendőrséget hívja.A támadás során ugyanis bár senki sem sérült meg, sőt Dr. Disrespect a támadó indítékát sem ismeri, ellenben szeretné, ha elfognák a tettest, hiszen ki tudja, hogy hová fajulhat mindez. A feljelentés óta egyelőre nem történt újabb incidens a streamerrel.