Rajongók készítik el a Tomb Raider 4: The Last Revelation HD feldolgozását

Hiába jelent meg idestova már lassan 20 éve, a Tomb Raider 4: The Last Revelation valamiért még mindig nem kapta meg a maga HD feldolgozását, holott a rajongók részéről nagyon komoly igény mutatkozik rá.





















Éppen ezért a közelmúltban néhány programozói tudással megáldott fanatikus úgy határozott, hogy a saját kezükbe veszik az irányítást, és a játék hivatalos fórumán bejelentették, hogy elkészítik a Tomb Raider 4: The Last Revelation HD feldolgozását, amit várhatóan egy ingyenes frissítésként tesznek elérhetővé mindenki számára.A modderek célja, hogy sokkal, hogy az egy kicsit közelebb kerülhessen a modern kor igényeihez, de új játékelemek megvalósítását is célul tűzték ki.Persze jelentős megújulásra azért senki se számítson semmilyen téren sem, ami jól látható a Tomb Raider 4: The Last Revelation HD első képein, melyek ennek ellenére is képesek voltak nosztalgikus élményekkel eltölteni minket.