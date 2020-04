Rajongóival a Youtube-on ünnepelte 84. születésnapját Shirley Curry, a Skyrim-nagyi

Shirley Curry neve igazi legendává vált a játékvilágban, köszönhetően annak, hogy az asszony nagymamakora ellenére rendkívül aktív játékos, ezáltal nem elég, hogy folyamatosan a gép előtt ül, de mindemellett rendszeresen streameli is a dolgait.

Shirley-nek pedig nagy napja volt tegnap, hiszen, amivel bebizonyította, hogy a videojátékok fiatalon tartják az embert, de ami ennél is jobb, hogy ezt a jeles eseményt hősünk a rajongóival ünnepelte - a koronavírus-járvány miatt természetesen online.Ennek részeként a nagyi kifejezetten sok streamet indított útnak Youtube-csatornáján, melyeket mindenki visszanézhet utólag, hiszen nem hétköznapi játékokat mutatott be Shirley, ezáltal játszott a Dear Esther mellett a Civilization 5-tel, de még a My Land and The Land of Painnel is. Isten éltesse sokáig!

