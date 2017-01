Rajongói nyomásra módosította a 2017-es PS4-exkluzívokról szóló trailert a Sony

Igencsak komoly visszhangot váltott ki a rajongókból az a néhány nappal ezelőtt befutott trailer, amelyben a 2017 során érkező PS4-exkluzív címeket gyűjtötte össze egy kalap alá a Sony.









A videóval egyetlen probléma volt, hogy, amelyek kapcsán korábban nem volt bejelentett dátum, és az is erősen kérdéses volt, hogy az idén megjelenhetnek-e.Volt is nagy értetlenkedés a világhálón, főként a közösségi oldalakon, hogy akkor ez a két cím is idén jön-e vagy sem, és hiába csillant fel a szemünk, az illetékesek végül megerősítették, hogy egyik alkotás érkezése sem várható az idei évben.Hogy a Sony véget vessen ennek a sztorinak, egy, amelynek lényeges részét az alábbiakban mi is kiemeltük nektek, így láthatjátok, hogy a korábbi "PS4 konzol-exkluzívok 2017-ben" felirat helyére a "PS4 konzol-exkluzívok 2017-ben és azon túl" került

