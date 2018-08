Rainbow Six Siege: megtudtuk, melyik pálya kerül átdolgozásra a harmadik szezonban

A Para Bellum frissítés tartalmát már remélhetőleg minden Rainbow Six Siege-játékos legalább egyszer kipróbálta, hiszen most már szépen lassan hangolódunk az idei év harmadik szezonjára.

One familiar place. Two new faces. pic.twitter.com/6SDXhIYcPO ? Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) 2018. augusztus 6.



Bár sokat még nem tudunk, annyi azért kiderült egy fejlesztők általi Twitter posztból, hogy az új évad bizony ismét újradolgoz egy pályát, ráadásul nem is akármelyiket, hanemLeginkább talán abban számít kakukktojásnak az említett pálya, hogy kevés rombolható felülettel rendelkezik, arról meg már nem is beszélve, hogy ezeknek java része nem is különül el rendesen az egyébkénti tereptárgyaktól. Remélhetőleg legközelebb az új operátorokról is hallunk majd ezt-azt...