Rainbow Six Siege: bemutatkoztak az új operátorok, íme az idei roadmap

Azt már tudjuk, hogy a Rainbow Six Siege idén első körben az Operation Burnt Horizon kiegészítéssel bővül, ami elhozza a már bemutatott Outback pályát és két vadonatúj operatort, azonban a Ubisoft most jelezte, mi vár a játékosokra a komplett évad során.





Publikáltak ugyanis egy roadmapet, melyből kiderül, hogy a második szezon hozni fog egy dán és egy amerikai operátort, mellettük pedig jön egy újraturmixolt pálya is, ami már ki is derült a Six Invitational versenyről, hogy a Kafe lesz az.A harmadik szezon perui és mexikói karakterrel gyarapítja a lövöldét, illetve a Kanel reworkölt változatával, az idei év utolsó szezonja pedig kenyai és indiai operátorokat hoz, no meg a Theme Park csatatér újrakeverését. Ezenfelül kiderült, hogy idén, mindössze három térképpel, hogy az újoncok belerázódjanak a Rainbow Six Siege-be.Ha ez nem lenne elég, akkor idén a Ubisoft implementálja a ranked módra is a custom módban elérhető pick-ban szisztémát, illetve a baráti tűzre is megoldást fognak nyújtani, lévén a tervek szerint egy bizonyos mértéktől a társra kiosztott sebzést visszafordítja a rendszer az okozójára.Mindemellett, az aktuális szezon új karaktereit, íme a hozzájuk kapcsolódó bemutató videó:

