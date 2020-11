Rainbow Six: Siege - bemutatkozott az Operation Neon Dawn

A Year 5 keretén belül a negyedik szezon lesz az Operation Neon Dawn a Rainbow Six: Siege világán belül, így érkezik kapásból egy új operátor is, nevezetesen Aruni, sőt mi több, még a Skyscraper pálya is újrakeverést kap.

Sőt mi több, bevezetésre kerül a Sixth Guardian Program is, amin keresztül limitált ideig adományozhatunk valamiféle hasznos cél érdekében, habár itt még nem konkretizált a Ubisoft, hogy pontosan miért. Ezenfelül még kiemelendő, hogy a szöveges kommunikáció fel lesz olvastatható, illetve a bepötyögött szöveget is kiíratják, ha bekapcsolja a felhasználó eme új funkciókat.A tesztszervereken holnap, azaz november 9-én fog élesedni az Operation Neon Dawn, majd valamivel utána bekerül a stabil csatornára is a friss szezon.