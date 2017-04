Quantum Dot technológiás gamer monitorokat mutatott be az Acer

Az Acer mostanság nem sok újdonságot mutatott be, aminek meg is volt az oka, hiszen a vállalat a nemrég megtartott bemutatójára tartogatta az új termékeit, melyek között bizony játékosoknak szánt megoldások is szép számmal akadtak.

A gamerek számára legérdekesebb talán a Predator szériás monitorok bővülése lehet, hiszenújdonságokról van szó. A 27 hüvelykes Predator X27 4K felbontást, 4ms-os válaszidőt és 144Hz-es képfrissítést kínál G-SYNC technológiával, a hosszú játékok utáni filmezést pedig a HDR technológia teheti még jobbá.A Predator Z271UV azpiacát erősíti majd, a felbontás terén "csak" WQHD-t kapunk, de felszerelték a már korábban bemutatott szemkövetős technológiával. Az akár 165Hz-es képfrissítés és az 1ms-os válaszidő remek páros, a vékony kávás kialakítás pedig akkor lehet igazán hasznos, ha több monitort teszünk egymás mellé.