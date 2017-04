Az id Software és a Bethesda bemutatták a Quake Champions legújabb csataterét, amely Ruins of Sarnath aréna név alatt kerülhet majd be az alkotásba, és az ősi romváros koncepcióját felölelő helyszín elég ütősnek tűnik ahhoz, hogy igazi közönség-kedvenc váljon belőle.

Az alábbi trailernek köszönhetően ráadásul már te is megtekintheted a gyakorlatban is, amely több nagyobb részből, sőt föld alatti és föld feletti helyszínekből tevődik össze. Quake Champions egyébiránt még mindig nem tudni, hogy mikor érkezik, ellenben a zárt béta folyamatosan fut a háttérben, így aki szeretne, az PC-n akár bele is kóstolhat már az alkotásba.

