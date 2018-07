PUBG: Az Xbox One játékosok még hónapokig nem kapják meg a mapválasztót

A PC-s PUBG-be ideiglenesen bekerült mapválasztót sokan imáik meghallgatásaként élték meg, mások azonban átkozzák, hiszen ahogy gyarapodik a pályák száma, egyre kisebb az esélye, hogy kedvenceinken játszhatunk.

Az Xbox One játékosok viszont egy jó darabig még nem élhetnek a funkcióval, a Bluehole ugyanis a hivatalos fórumukon jelentette be, hogy bekerül a konzolos verzióba is a választás lehetősége,Ez mind szép és jó, örülünk ha az Xbox One birtokosok is megkapják ugyanazt az élményt tartalom szintjén, mint PC-s társaik, de inkább azon kéne ügyködni elsősorban, hogy a játék kezdetekekor ne kelljen fél percet várni az épületek, és úgy általában a map betöltésére, mert elég érdekesen veszi ki magát, hogy a PUBG a "világ legerősebb konzolján" muzsikál a leggyengébben.