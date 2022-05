A népszerű YouTube-csatorna PSVR without Parole forrásai szerint a Supermassive Gamesnél egy Killzone VR-játék volt fejlesztés alatt - úgy tudjuk, hogy a The Quarry fejlesztője még 2018-ban további projekteket tease-elt a Sonyval, és azt állította, hogy több be nem jelentett PlayStation-exkluzív játékon dolgozik.

Ezek egyike állítólag a Killzone VR volt. A PSVR Without Parole azonban azt állítja, hogy a platformtulajdonos elégedetlen volt a projekt előrehaladásával, és úgy döntött, hogy házon belülre viszi azt.Ezután azt feltételezik, hogy a fejlesztés átkerülhetett a PSVR2-re, mivel a vállalat eredeti virtuális valóság headsetjének eladásai lassulni kezdtek. Ha ez igaz, akkor lehetséges, hogy a jövő heti State of Play során bejelentik a címet.

Nézd nagyban ezt a videót!