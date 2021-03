Újabb érdekes projekt tart PS5-re, a Dragonest ugyanis bejelentette, hogy miután nagy sikert aratott mobilokon, PC-n és persze PS4-en egyaránt, ezért most a Sony újgenerációs platformjára is átültetik az Auto Chess -t.

Az utóbbi évek egyik meghatározó játékstílusát képviselő, illetve nevesítő alkotás várhatóan március 30-án már be is roboghat a platformra, tehát nem kell rá túl sokat várniuk a rajongóknak, sőt mi több, a free to play, azaz ingyenes üzleti modell is megmaradt.Ami változott, hogy a készítők igyekeztek a PS5 tudásához igazítani a projektet, ezáltal nemcsak újgenerációs grafikai körítés, hanem példának okáért az új kontroller támogatása is biztosított.

