A The Game Bakers csapata a PlayStation Blogon keresztül egy friss trailer társaságában erősítette meg, hogy Haven címre keresztelt különleges indie szerepjátékuk újabb platformon szeretné tiszteletét tenni.

Megtudtuk ugyanis, hogy a játék a későbbiekben megjelenhet majd PS5-re is, egyelőre azonban ez minden, amit ezzel kapcsolatban hallottunk, egyedül arra vehetünk még mérget, hogyA nagyszerű Furi fejlesztőinek új játéka - mely a Journey és a Devil May Cry legjobb elemeit ötvözi a szerepjátékok sajátosságaival - így PC, PS4, Xbox One és Nintendo Switch mellett egy újabb platformon is megmutathatja majd a tudását.