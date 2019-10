Vélhetően az égegyadta világon senki nem lepődik meg a japán Famitsu magazinban publikált információn, miszerint a Sony a következő generációban, azaz a PS5 esetében is támogatni fogja a PS Now streaming szolgáltatást.

Aki esetleg nem tudná, annak nagy vonalakban vázoljuk a PS Now mibenlétét: lényegében PS2-es, PS3-as és PS4-es alkotásokat pörgethetünk úgy a konzolon majd, hogy egy távoli számítógép közvetíti számunkra a játék képét, hasonlóan, mint ugyebár most a Stadia esetében., azonban egyelőre egyéb információkat nem hintett el ennek kapcsán. Vélhetően a konzol teljes körű leleplezésénél ezt is kifejtik bővebben.