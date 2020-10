PS5 nyitócím lett a The Pathlessből, novemberben jelenik meg

Az ABZU alkotóinak új projektjét, a The Pathless -t sikeresen bezsákolta a Sony, mint PS5 nyitócím, ennek értelmében pedig még november 12-én ki fogja adni a Giant Squid a sokak által várt Annapurna-szoftvert.

Viszont nemcsak PS5-ön fog debütálni a The Pathless , hiszen PS4-re és PC-re is kiadják, utóbbin az Epic Games Store kínálatában jelenik meg. Továbbá mobiltelefonokon is kiadják, hiszen szintén november 12-én hozzácsapják az Apple Arcade kínálatához.Egy nyílt világú, íjászkodós produktumról van szó, ami kvázi ritmusjátéknak is betudható, köszönhetően annak az egyszerű ténynek, hogy fontos szerepet fog játszani az időzítés, de minderről ti magatok is megbizonyosodhattok az alábbi traileren, ami nem mellesleg a megjelenési dátumot is elárulta:

Nézd nagyban ezt a videót!