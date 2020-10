PS5 nyitócím lesz a Bugsnax is

Egészen azóta, amióta első kézben bemutatták a Bugsnaxet, még a júniusi PS5 eventen, kapott hideget-meleget az alkotás, hiszen mindent áraszt a cím, csak next-gen érzetet nem, míg mások felkapták és mémelni kezdték a halálcuki, beszélő gyümölcsös játékot.

A PlayStation Blogon egy friss bejegyzésben erősítették meg, hogy PS5 nyitócím lesz a Bugsnax, ebből fakadóan márMásfelől a Bugsnax PS4-re is ugyanekkor fog megjelenni, és a vicc az egészben, hogy olyan kegyetlenül erős színészgárdát rántottak össze a szinkronmunkákhoz, hogy öröm nézni. Yuri Lowenthal (Spider-Man), Max Mittelman (Saitama a One Punch Manből), Cassandra Lee Morris (Persona 5), Haviland Stillwell (Devil May Cry 5) és Roger Craig Smith (Sonic, a sündisznó) is a munkálatok része. Őrület!

Nézd nagyban ezt a videót!