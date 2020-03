PS4-re tart a Skater XL című gördeszkás játék

Kifejezetten szűkös időket élünk manapság, ha gördeszkás játékról van szó, és különösen igaz ez a konzolos szegmensben, az Easy Day Studios csapata azonban most ezen szeretne változtatni Skater XL című újdonságával.

A kérdéses gördeszkás játék ugyanis bár 2018 óta elérhető PC-re a Steam kínálatából, és már akkor bejelentették Xbox One-ra és Nintendo Switch-re, de ezek a verziók azóta sem jelentek meg, a fejlesztők viszont most ennek ellenére is újabb platformot csaptak hozzá a sorhoz, így kiderült, hogy még az idén PS4-re is leszállítják a Skater XL -t.A legendás Skate nyomdokain járó gördeszkás cím így 2020-ban minden konzolos platformon bemutatkozhat majd, és ha nem értenéd, hogy miért vagyunk ettől olyan izgatottak, akkor engedd meg, hogy bemutassuk a játék új kiadásához bemutatott aktuális kedvcsinálót az alábbiakban.

