PS4-re tart a Cuphead?

Cuphead a kurrens generáció egyik legnagyobb indie sikere volt, mely a klasszikus Disney megjelenést egy rendkívül nehéz, platformer-alapú játékmenettel elegyítve valami olyan páratlan élményt adott nekünk, amihez foghatót korábban még soha nem kaptunk.

Csakhogy ezt az élményt kizárólag PC-n és Xbox One-on élvezhették a rajongók, de a jelek szerint a Studio MDHR csapata most meggondolta magát, lévén olyan hírek láttak napvilágot a Cuphead kapcsán, hogy az alkotás PlayStation 4-re is megjelenhet hamarosan.Mindez egyelőre csak pletyka, azonban elég masszív, hiszen az történt, hogy, ahonnan olyan gyorsan eltávolították, ahogyan megszellőztették, csakhogy ennek bizony nyoma maradt - lásd fentebb -, így most tűkön ülve várjuk a kapcsolódó bejelentéseket.