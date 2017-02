PS4-re is megjelent a How to Survive 2

Az Eko Software és az 505 Games csapata bejelentették, hogy zombis túlélőjátékuk, avagy a PC-re már tavaly szeptemberben bemutatkozott How to Survive 2 a mai nappal PS4-re is elérhetővé vált.

Az alkotás kizárólag digitális formában kapható - szóval a boltok polcain ne keressétek -, középpontjában az első részben lefektetett sajátosságokkal, mintegy 15 évvel az ott megismert sztori után, a poszt-apokaliptikus New Orleans-ban járva, ahol egyetlen célunk az lesz, hogy egyedül vagy társak oldalán, craftolással, erőforrás gyűjtögetéssel és menedékek építésével megpróbáljuk túlélni a zombi-apokalipszist. How to Survive 2 egy speciális launch trailerrel is gazdagodott a PS4-es megjelenés örömére, amit egyébkéntmajd, melyet február 13-án várunk.

