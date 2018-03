PS4-re is megjelenik a Hello Neighbor

Bár korábban is tudtuk, de legalábbis sejtettük, hogy a Dynamic Pixels csapata nem zár ki egy közel 80 milliós felhasználói bázist a Hello Neighbor kapcsán, de a minap végre hivatalossá vált, hogy az őrült szomszédleső kaland PS4-re is megjelenhet.

A készítők mindezt egy friss trailer társaságában hozták nyilvánosságra a rajongók számára, így meglepően érthető és átfogó formában ismerhetjük meg a Hello Neighbor sajátosságait, melyben folyamatosan rejtélyes szomszédunk házába kell besurrannunk - csakhogy ezt ő nem fogja annyiban hagyni. Hello Neighbor még tavaly decemberben jelent meg PC-re és Xbox One-ra, de hogy PS4-re mikor roboghat be, az egyelőre még nem ismert.

Nézd nagyban ezt a videót!