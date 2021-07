PS4-re is megjelenik 2022 elején a cuki macskás játék, a Stray

Korábban úgy szólt a fáma, hogy cuki, ugyanakkor bizarr macskás videojáték, a Stray majd PS5-re és PC-re fog megjelenni, viszont a fejlesztők hozzácsapták a célplatformokhoz így utólag a PS4-et is.

Emellett az Annapurna Interactive és a BlueTwelve Studio kettőse azt is bejelentette, hogy 2022 elején várható a játék megjelenése, és bár most igencsak távolinak érződhet ez a dátum, az alkotók hiánycsillapító gyanántRáadásul nem is lett egy kifejezetten rövidke bemutató, tekintve hogy több mint négy percen keresztül vizslathatjuk ennek köszönhetően a Stray-t a gyakorlatban, és közelebb kerülünk ahhoz, hogy milyen játékkal is van dolgunk valójában.

