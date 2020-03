PS4-re is jön az őrült banános-gördeszkás kaland, a My Friend Pedro

My Friend Pedro tipikusan az a játék, amit meg kell tapasztalni, máskülönben nem fogjuk érten, hogyan működhet a gyakorlatban az őrült gördeszkázós, beszélő banános, lövöldözős-kaszabolós móka.

Hamarosan viszont újabb tábor vetheti bele magát az élménybe, ugyanis míg tavaly júniusban tiszteletét tette Switch-en a DeadToast Entertainment alkotása, majd második körben Xbox One-on még decemberben, a PS4-es megjelenés egészen eddig váratott magára. Most bejelentették ,hogyBenne lesz a Code Yellow tartalom is, ami 14 módosítót tesz elérhetővé a játékosok számára, például beépített időzítőt a speedrunnerek számára, a HUD elrejtésének opcióját is engedélyezi, és ehhez hasonló finomságok.

