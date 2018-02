PS4-re és Xbox One-ra is elérhető lesz a Far Cry 3

Meglepő bejelentéssel szolgált a Ubisoft, akik elmondták, hogy Far Cry 3 Classic Edition név alatt PS4-re és Xbox One-ra is leszállítják majd a jól ismert sorozat egyik legjobb epizódját, amelyben a valaha látott egyik legőrültebb főellenség les majd ránk.

Hogy egészen pontosak legyünk, a Far Cry 3 Classic Edition kizárólag az egyjátékos kampányt tartalmazza majd, és várhatóan még, azonban különösebb szépülésre vagy extra tartalmakra nem kell számítanunk tőle.Amit még fontos tudni a témában, hogy a Far Cry 3 Classic Edition ingyen jár majd mindenkinek, aki befizet a Far Cry 5 szezonbérletébe, sőt mi több, a Season Pass tulajdonosok egy teljes hónappal előbb csaphatnak bele PS4-en és Xbox One-on az ismerős kalandba.

